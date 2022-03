Conférence Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Conférence Le Chambon-sur-Lignon, 21 juillet 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Conférence Maison des Bretchs 23, route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon

2022-07-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-21 Maison des Bretchs 23, route du Mazet

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire “Varian Fry, le rôle du centre américain de secours dans l’aide aux artistes menacés par le nazisme” par J.-M. Guillon et J.-M. Guiraud. Maison des Bretchs 23, route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Maison des Bretchs 23, route du Mazet Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville Maison des Bretchs 23, route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Conférence Le Chambon-sur-Lignon 2022-07-21 was last modified: by Conférence Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 21 juillet 2022 Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire