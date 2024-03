CONFERENCE : Le catholicisme au Japon M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Le catholicisme au Japon : art et histoire du XVIe au XIXe siècle.

Conférence dans le cadre de l’exposition : “Des Samouraïs aux mangas. L’épopée chrétienne au Japon.”

Les trois principales phases de l’histoire du catholicisme au Japon entre le XVIe et le XIXe siècle seront retracées à l’aide de cartes et de documents iconographiques: les espoirs du XVIe siècle, la clandestinité sous le régie des shōgun et la résurgence du catholicisme à partir de 1865. Tout en présentant l’activité des missionnaires une place aussi large que possible sera faite aux chrétiens japonais.

À propos de la conférencière :

Sylvie Morishita, Docteur en théologie catholique de l’Université de Strasbourg. En 2020 elle a publié L’art des missions catholiques au Japon XVIe-XVIIe siècle. Elle prépare actuellement la publication des lettres des missionnaires français actifs à Nagasaki entre 1865 et 1867.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007

Contact : https://my.weezevent.com/le-catholicisme-au-japon-art-et-histoire-du-xvie-au-xixe-siecle

MEP conférence MEP