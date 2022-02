Conférence : Le #carbone est-il l’avenir de l’#agriculture française ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 11:00

Explorer le futur de l’agriculture à travers les changements de techniques culturales, les outils de mesure et les enjeux économiques liés au carbone. Les accompagnateurs de ces changements viendront partager leurs expériences et réflexions. Avec la participation d’Icosystème, de Greenback, d’Hectar et de Soil Capital.

Entrée libre sur le stand de La Ferme Digitale Hall 4

