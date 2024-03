CONFÉRENCE LE CAMP D’HÉBERGEMENT DES ESPAGNOLS À LANGOGNE EN 1939-1940 – RAYMONDE PRAT Langogne, jeudi 18 juillet 2024.

Dès 1937, la guerre civile espagnole génère des exodes et les centres de regroupements Lozériens se multiplient.

Le 26 avril 1939, le camp d’hébergement de Langogne est mis en place et répond à la volonté des pouvoirs publics de mettre à l’abri et de…

Le 26 avril 1939, le camp d’hébergement de Langogne est mis en place et répond à la volonté des pouvoirs publics de mettre à l’abri et de contrôler un nombre toujours plus important de réfugiés.

1152 réfugiés transiteront par ce camp d’avril 1939 à août 1940.

