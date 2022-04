CONFÉRENCE : LE CAMP DE VELUCHÉ Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

SALLE CONVIVIALE – STADE DE L'ENJEU 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay

2022-05-06 17:30:00

La société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine vous invite à leur conférence sur « Le Camp de Veluché, d'un camp d'entraînement de l'armée polonaise au frontstalag 231, et sa mémoire » par Mattieu Manceau. "Le 1er Septembre 1939, la Pologne est envahie par l'Allemagne du IIIe Reich. Le 16 novembre 1939, les autorités polonaises civiles et militaires installées à Angers avec le gouvernement polonais décident d'implanter un « camp de circonstance » à Saint Loup-sur-Thouet, près du village de Veluché et de la ville d'Airvault. "

SALLE CONVIVIALE – STADE DE L’ENJEU 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay

