Conférence « le Beatus joyau de l’abbaye de Saint-Sever » Saint-Sever, 25 novembre 2022, Saint-Sever.

Conférence « le Beatus joyau de l’abbaye de Saint-Sever »

Place de Verdun Saint-Sever Landes

2022-11-25 – 2022-11-25

Saint-Sever

Landes

Saint-Sever

EUR Le Beatus de St-Sever est un manuscrit qui a été enluminé au 11e s. dans l’abbaye de Saint-Sever sur les modèles initiés par Beatus moine espagnol du 8e s.. Charlotte Denoël et Isabelle Marchessin aborderont l’histoire et la fabrication du manuscrit, l’esthétique des images, le cycle iconographique et la postérité du manuscrit. Elles font également partie des co-auteurs du livre de commentaires qui accompagnent le fac-similé du Beatus dans l’ouvrage qui sort ces jours-ci chez Citadelles et Mazenod.

+33 5 58 76 00 02 Mairie de St-Sever

Original : BNF

Saint-Sever

