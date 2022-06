Conférence : l’aventure du crocodile fossile Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Ardêche Jaujac Ardèche En 2021 le crocodile intègre le Parc des Monts d’Ardèche suite au don de la famille Meucci. Retour sur une extraordinaire aventure humaine autour d’un crocodile fossile avec Georges Naud, Président d’honneur de la Société Géologique de l’Ardèche. accueil@pnrma.fr +33 4 75 36 38 60 http://www.parc-monts-ardeche.fr/ Jaujac

