Musée Girodet, le samedi 18 septembre à 17:00

Jauge maximale de 35 personnes Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Eléonore Kissel et Larure Cadot présenteront en images les interventions de conservation de la momie depuis le sinistre de la réserve inondée e… Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis Montargis

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Musée Girodet
2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis