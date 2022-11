CONFÉRENCE « L’AVENIR DE LA VITICULTURE AU SALAGOU » Liausson Liausson Catégories d’évènement: Hérault

Liausson

CONFÉRENCE « L’AVENIR DE LA VITICULTURE AU SALAGOU » Liausson, 26 novembre 2022, Liausson. CONFÉRENCE « L’AVENIR DE LA VITICULTURE AU SALAGOU »

1 Route de Clermont Liausson Hérault

2022-11-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-26 18:00:00 18:00:00 Liausson

Hérault Liausson Cette conférence/ débat avec les viticulteurs parlera des possibilités d’évolutions des terroirs viticoles de la région du Salagou. Comment préparer l’adaptation de cette culture face aux changements climatiques, en prenant en compte la géologie et le terrain. Animé par Alain Carbonneau, professeur de Viticulture.

La question est : Quelle viticulture pour demain ? Cette conférence/ débat avec les viticulteurs parlera des possibilités d’évolutions des terroirs viticoles de la région du Salagou. Comment préparer l’adaptation de cette culture face aux changements climatiques, en prenant en compte la géologie et le terrain. Animé par Alain Carbonneau, professeur de Viticulture. La question est : Quelle viticulture pour demain ? tropis_jl@yahoo.fr +33 6 23 70 40 26 Liausson

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Liausson Autres Lieu Liausson Adresse 1 Route de Clermont Liausson Hérault Ville Liausson lieuville Liausson Departement Hérault

Liausson Liausson Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liausson/

CONFÉRENCE « L’AVENIR DE LA VITICULTURE AU SALAGOU » Liausson 2022-11-26 was last modified: by CONFÉRENCE « L’AVENIR DE LA VITICULTURE AU SALAGOU » Liausson Liausson 26 novembre 2022 1 Route de Clermont Liausson Hérault Hérault Liausson

Liausson Hérault