Conférence : L’auto-hypnose Marignane Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Conférence : L’auto-hypnose Marignane, 9 mars 2023, Marignane . Conférence : L’auto-hypnose 53-55 rue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Bouches-du-Rhône Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz

2023-03-09 – 2023-03-09

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz

Marignane

Bouches-du-Rhône La conférence est un exposé ou un discours ouvert au grand public dans lequel l’animateur traite de sujets variés d’ordre artistique, littéraire, scientifique, etc. Elle peut être accompagnée de supports : film ou projection, livre…

Il se crée un échange, le conférencier répondant aux questions posées. La Ville de Marignane organise une conférence, le jeudi 9 mars à 18h30, à l’espace culturel Saint-Exupéry. Elle sera animée par Anne Robert et aura pour thème : « L’auto-hypnose « . affairesculturelles@ville-marignane.fr Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Marignane Bouches-du-Rhône Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Ville Marignane lieuville Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Departement Bouches-du-Rhône

Marignane Marignane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Conférence : L’auto-hypnose Marignane 2023-03-09 was last modified: by Conférence : L’auto-hypnose Marignane Marignane 9 mars 2023 53-55 rue Jean Mermoz Espace culturel saint-Exupéry Marignane Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marignane

Marignane Bouches-du-Rhône