Conférence « Laure Cadot conservatrice restauratrice », 1 avril 2023, Figeac .

2023-04-01 11:00:00 – 2023-04-01

en partenariat avec l’Astrolabe dans le cadre de vivre livre !

Forme nouvelle de manifestation littéraire, Vivre livre festival du livre et de ses métiers, rassemble les acteurs du livre du territoire pour proposer au grand public une journée de découverte des coulisses et des secrets de leurs professions. Venez rencontrer, expérimenter, écouter, rêver le livre… Une manifestation soutenue par Occitanie Livre et lecture, agence régionale pour le livre.

Pour cette seconde édition du festival du livre et de ses métiers, le musée accueille

Laure Cadot, conservatrice-restauratrice qui travaille depuis plus d’un an à la restauration de l’un des ouvrages les plus précieux du musée. Ce livre de divination du

peuple Batak, sur écorce de bois et originaire d’Indonésie, est le seul exemple de livre que possède le musée.

Laure Cadot nous fera découvrir son parcours et présentera plus particulièrement ce

long travail de restauration qu’elle vient d’accomplir sur ce livre original et rare.

+33 5 65 50 31 08 Musée Champollion Les Ecritures du Monde

musée Champollion – Les Ecritures du Monde © Paul-N. DUBUISSON

