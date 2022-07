Conférence – L’au-delà dans l’Egypte antique

Conférence – L’au-delà dans l’Egypte antique, 26 août 2022, . Conférence – L’au-delà dans l’Egypte antique



2022-08-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-26 EUR 3 3 Romain Touron, doctorant à l’HISOMA (ENS-Lyon), vous fera découvrir, lors de cette conférence, la relation qu’avaient les Egyptiens avec l’au-delà. dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville