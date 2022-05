Conférence – L’art rupestre du massif de Lovo, 1 juin 2022, .

Conférence – L’art rupestre du massif de Lovo

2022-06-01 – 2022-06-01

Cette conférence vous plongera sur les traces de ce fascinant royaume de Kongo. Sur environ 430 km2 se dressent des

centaines de promontoires calcaires aux reliefs spectaculaires, percés de nombreuses grottes et abris-sous-roche. Situées dans le lit des rivières, au pied des falaises, dans des abris et jusque dans les profondeurs des grottes, dans l’obscurité la plus totale, des figures géométriques énigmatiques, associées parfois à des animaux ou à des personnages ou plus rarement à des êtres mythiques en partie humain et en partie animal, y sont peintes et gravées, et se comptent par milliers.

Docteur en archéologie et en histoire, Geoffroy Heimlich est co-responsable de la mission archéologique « Lovo » et actuellement attaché temporaire d’enseignement et de recherche en préhistoire à l’Université Toulouse Jean Jaurès

