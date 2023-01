Conférence – L’art roman à l’abbaye de la Sainte-Trinité Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime L’Université libre et populaire de Fécamp vous propose d’assister à la conférence « L’art roman à l’abbaye de la Sainte-Trinité de Fécamp (XIe-XIIe siècles) » donnée par Nicolas Leroux et Stéphane Lecouteux. lundi 23 janvier 2023 à 19h

maison du Port – 254 avenue Jean Lorrain à Fécamp

