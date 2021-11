Méru Méru Méru, Oise Conférence “L’art Rocaille et les coquillages” Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Conférence “L’art Rocaille et les coquillages” Méru, 27 novembre 2021, Méru. Conférence “L’art Rocaille et les coquillages” Méru

2021-11-27 16:00:00 – 2021-11-27 17:30:00

Méru Oise Méru 0 0 Rendez-vous le samedi 27 novembre à 16h pour une conférence inédite en lien avec notre exposition “Coquillages, de la science au kitsch”.

Jean-Baptiste Corne, docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Ecole du Louvre explorera la thématique des coquillages et de leur place dans le style Rocaille, des décors intérieurs aux objets décoratifs.

Tout public, entrée gratuite

Inscription obligatoire à reservation@musee-nacre.fr ou au 03 44 22 61 74.

Méru

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

