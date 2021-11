Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Conférence « L’art islamique dans les trésors d’églises » Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le dimanche 16 janvier 2022 à 15:30

Dans le cadre de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent On imagine aisément que l’art islamique conservé en France peut l’être dans les musées, ou les bibliothèques quand il s’agit de manuscrits illustrés de peintures. Il se trouve pourtant que l’un des plus grands musées d’art islamique en France est sans aucun doute l’ensemble des Trésors d’église. C’est bien cette histoire que nous voulons éclairer ici en révélant quelques-uns des plus beaux objets présents dans les églises de France et en racontant l’histoire de l’arrivée de ces objets de luxe depuis l’Orient dans les lieux saints de la Chrétienté européenne. GRATUIT sur réservation Durée 1h Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Renseignements : 03 59 63 43 53

Intervenant : Yannick Lintz, Conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des Arts de l’Islam, Musée du Louvre, Paris Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

