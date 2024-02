Conférence « L’Art et l’imaginaire » – Samedi 2 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, samedi 2 mars 2024.

Conférence « L’Art et l’imaginaire » – Samedi 2 mars Avec Jean-François Falconnier, spécialiste de l’histoire de l’art. Samedi 2 mars, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Renseignements

Début : 2024-03-02T10:30:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T10:30:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Les rendez-vous de Fenouillet et Jean-François Falconnier vous proposent une nouvelle conférence autour de l’histoire de l’art (part 1).

Un joli petit voyage où l’imagination est une voie d’accès à l’imaginaire.

Conférence autour de l’art et la culture.

Laissez-vous porter !

Tout public – Gratuit

Organisé par Les Rendez-vous de Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie
Téléphone : 05 61 37 21 69
Email : rendezvous.fenouillet@gmail.com
Site web : https://lesrendezvousdefenouillet.wordpress.com/

