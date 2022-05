Conférence : L’art et la lumière #1

Conférence : L’art et la lumière #1, 6 octobre 2022, . Conférence : L’art et la lumière #1

2022-10-06 20:30:00 – 2022-10-06 22:00:00 Venez découvrir l’histoire et l’art du vitrail, sa fabrication, sa renaissance au XIXe siècle, comprendre la symbolique des représentations et la lecture d’un vitrail. Présentation en couleur à l’écoMusée avant découverte in situ à Chinon le dimanche 9 octobre.

Par Anne-Sophie Ascher. Rendez-vous à l’écoMusée. Venez découvrir l’histoire et l’art du vitrail, sa fabrication, sa renaissance au XIXe siècle, comprendre la symbolique des représentations et la lecture d’un vitrail. Présentation en couleur à l’écoMusée avant découverte in situ à Chinon le dimanche 9 octobre.

Par Anne-Sophie Ascher. Venez découvrir l’histoire et l’art du vitrail, sa fabrication, sa renaissance au XIXe siècle, comprendre la symbolique des représentations et la lecture d’un vitrail. Présentation en couleur à l’écoMusée avant découverte in situ à Chinon le dimanche 9 octobre.

Par Anne-Sophie Ascher. Rendez-vous à l’écoMusée. dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville