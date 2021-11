Rosières Rosières Haute-Loire, Rosières Conférence “L’art du cabaret” Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rosières

Conférence “L’art du cabaret” Rosières, 12 novembre 2021, Rosières. Conférence “L’art du cabaret” Salle de cinéma “Le Grenier” Mairie Rosières

2021-11-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-12 Salle de cinéma “Le Grenier” Mairie

Rosières Haute-Loire Par Anne Muller, conférencière spécialisée en Histoire de l’Art. +33 4 71 57 98 71 Salle de cinéma “Le Grenier” Mairie Rosières

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Rosières Autres Lieu Rosières Adresse Salle de cinéma "Le Grenier" Mairie Ville Rosières lieuville Salle de cinéma "Le Grenier" Mairie Rosières