Conférence : ” l’Art des Mumuyawa ” Maison Delvaux, 14 mai 2022 15:00, Saignon.

Exposition et conférence par l’ethnographe Alain Becker sur l’art des Mumuyawa

Le “Musée Nomade” de l’Association “Arts Premiers de Peuples Minoritaires” présente à Saignon (Vaucluse) une exposition de sculptures, masques et figurines caractéristiques de l’art des Mumuyawa. Le peuple Mumuyé est constitué de sept tribus qui vivent à la frontière entre le Nigéria et le Cameroun; ce sont de paisibles agriculteurs sédentaires animistes, pacifistes, de tradition patriarcale et polygame. Les statues et masques mumuye sont rares et réputés. L’exposition visible à Saignon, du 9 au 29 mai 2022, permettra aux visiteurs de prendre connaissance de cette civilisation méconnue grâce à quelques objets emblématiques : masques ( une denrée rare, très recherchée, encombrée de faux grossiers ), objets usuels, statues, statuettes ( souvent victimes d’attributions aléatoires ).

Le 14 mai, pour la Nuit Européenne des Musées, cette exposition sera ouverte en nocturne, jusqu’à 23h, et l’ethnographe Alain Becker, à l’origine de cette collection, présentera les pièces exposées et fera une conférence dédiée à ce peuple africain.

Salle appartenant à la municipalité de Saignon et dédiée aux manifestations culturelles: expositions, conférences …

Accès bus et Parking gratuit à proximité. Aménagé pour handicapés.

Bus access and free parking nearby. Equipped for disabled. Free admission, registration recommended Saturday 14 May, 15:00

Room belonging to the municipality of Saignon and dedicated to cultural events: exhibitions, conferences… hearing impairment

El “Museo Nómada” de la Asociación “Artes Primeras de Pueblos Minoritarios” presenta en Saignon (Vaucluse) una exposición de esculturas, máscaras y figuras características del arte de Mumuyawa. El pueblo mumuyé está constituido por siete tribus que viven en la frontera entre Nigeria y el Camerún; son agricultores pacíficos, sedentarios, animistas, pacifistas, de tradición patriarcal y polígamo. Las estatuas y máscaras Mumuye son raras y reputadas. La exposición visible en Saignon, del 9 al 29 de mayo de 2022, permitirá a los visitantes conocer esta civilización desconocida gracias a algunos objetos emblemáticos: máscaras ( un producto raro, muy buscado, abarrotado de falsos groseros ), objetos usuales, estatuas, estatuas ( a menudo víctimas de asignaciones aleatorias ). El 14 de mayo, para la Noche Europea de los Museos, esta exposición estará abierta por la noche, hasta las 23:00, y el etnógrafo Alain Becker, el autor de esta colección, presentará las piezas expuestas y hará una conferencia dedicada a este pueblo africano.

Entrada libre, inscripción recomendada Sábado 14 mayo, 15:00

Place de l’église 84400 Saignon 84400 Saignon Provence-Alpes-Côte d’Azur