Conférence : ” l’Art des Mumuyawa ”

Maison Delvaux, le samedi 14 mai à 15:00

Le “Musée Nomade” de l’Association “Arts Premiers de Peuples Minoritaires” présente à Saignon (Vaucluse) une exposition de sculptures, masques et figurines caractéristiques de l’art des Mumuyawa. Le peuple Mumuyé est constitué de sept tribus qui vivent à la frontière entre le Nigéria et le Cameroun; ce sont de paisibles agriculteurs sédentaires animistes, pacifistes, de tradition patriarcale et polygame. Les statues et masques mumuye sont rares et réputés. L’exposition visible à Saignon, du 9 au 29 mai 2022, permettra aux visiteurs de prendre connaissance de cette civilisation méconnue grâce à quelques objets emblématiques : masques ( une denrée rare, très recherchée, encombrée de faux grossiers ), objets usuels, statues, statuettes ( souvent victimes d’attributions aléatoires ). Le 14 mai, pour la Nuit Européenne des Musées, cette exposition sera ouverte en nocturne, jusqu’à 23h, et l’ethnographe Alain Becker, à l’origine de cette collection, présentera les pièces exposées et fera une conférence dédiée à ce peuple africain.

Entrée libre, inscription recommandée

Exposition et conférence par l’ethnographe Alain Becker sur l’art des Mumuyawa

Maison Delvaux Place de l’église 84400 Saignon Saignon Vaucluse



