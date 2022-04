Conférence “L’Art Déco dans les villages Haute-Somme” et visite de l’église ST Éloi Pœuilly Pœuilly Catégories d’évènement: Pœuilly

Conférence "L'Art Déco dans les villages Haute-Somme" et visite de l'église ST Éloi Pœuilly, 30 avril 2022, Pœuilly.

Pœuilly Somme

L'association ARHL PŒUILLY propose une conférence sur l'Art Déco dans les villages de la Haute-Somme. Une visite de l'église Saint-Éloi suivra cette conférence. Le samedi 30 avril à 10h. dans la commune de Poeully. Durée totale 2h.

pierre.leroy80@orange.fr

