Conférence L’art de la pierre sèche Médiathèque Bessines-sur-Gartempe, samedi 30 mars 2024.

Conférence L’art de la pierre sèche Médiathèque Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

A l’occasion de la parution et de la présentation du magnifique livret “Pierre sèche et loges de berger” par l’association Nature et Patrimoine dans les monts d’Ambazac, située à Bersac-sur-Rivalier, nous avons la joie d’accueillir Lidwine Espi, bâtisseuse en pierre sèche, qui nous exposera les secrets de son art. Présentation suivie d’un moment de questions et un pot convivial pour poursuivre les discussions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque-aufildesmots@outlook.fr

