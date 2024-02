Conférence « L’art de cultiver l’abondance » Théâtre Chez Colette Touques, samedi 2 mars 2024.

Conférence « L’art de cultiver l’abondance » Théâtre Chez Colette Touques Calvados

Par le Dr Martine Depond Gadet.

Le Médecin du Bien Être plonge dans l’univers fascinant de la gestion de l’argent à travers le prisme de la sagesse millénaire qui guide les médecines alternatives. Comment cultiver un comportement financier éclairé pour une vie plus prospère et équilibrée ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

Théâtre Chez Colette Rue de Verdun

Touques 14800 Calvados Normandie ecole@theatrechezcolette.com

