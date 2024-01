Conférence : « L’art de bien manger dans le discours et dans les textes » Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, mardi 23 janvier 2024.

Le mardi 23 janvier 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La Bibliothèque Sainte-Geneviève accueille Kilien Stengel, auteur gastronomique et enseignant chercheur à l’université de Tours, pour une conférence sur l’art de bien manger.

Dans le cadre de son année thématique Gastronomie Cuisine 2024, la bibliothèque Sainte-Geneviève organise un cycle de conférences.

On mange bien souvent avec les yeux avant d’incorporer. Mais qu’est-ce qui est bon à manger ? Et qu’est-ce qui nous donne la représentation de bien manger : le dressage artistique de l’assiette, le décorum environnant, l’argumentation culturelle ? Autant de concepts qui nourrissent le corps et l’esprit.

Par Kilien Stengel, auteur gastronomique et enseignant chercheur à l’université de Tours

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Paris

