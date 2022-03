Conférence : L’Art Contemporain en Bretagne Brest, 26 mars 2022, Brest.

Conférence : L’Art Contemporain en Bretagne Le Comoedia 20 rue du château Brest

2022-03-26 16:30:00 – 2022-03-26 18:00:00 Le Comoedia 20 rue du château

Brest Finistère

Le Comœdia invite le célèbre compositeur et écrivain finistérien Jean-Yves Bosseur, pour une conférence inédite, L’Art contemporain en Bretagne.

La Bretagne est une terre riche de Culture. Territoire inspirant pour les artistes, notre région forme le terreau d’un foisonnement artistique sans comparaison. Pour tout comprendre de la dimension contemporaine de l’Art en Bretagne, la galerie du Comœdia vous propose une conférence exclusive.

Durant ce moment de partage, Jean-Yves Bosseur mettra en lumière les liens étroits qu’entretiennent la région Bretagne et les arts plastiques contemporains, en s’appuyant sur les créations des artistes présentés dans le cadre de Nouvelle Vague Bretonne. Une très bonne manière de (re)découvrir l’expo-vente de la galerie tout en appréciant le discours d’un expert !

Jean-Yves Bosseur

Auteur de nombreux ouvrages tels L’esprit sériel d’un art à l’autre, Compositeur parmi les peintres, L’Expérience de l’expérimentation, Jean-Yves Bosseur est écrivain, compositeur et apporte son expertise en art contemporain en faisant dialoguer créations plastiques et territoires, en particulier en région Bretagne.

Avant la conférence : passez un moment privilégié avec le peintre Matthieu Dorval

Avant la conférence, de 14 heures à 16 heures en accès libre, Matthieu Dorval dédicacera son dernier ouvrage, J’irai là où tout a commencé : une belle occasion d’échanger avec le peintre dont les tracés abstraits figurent les côtes bretonnes et irlandaises, notamment.

Nombre de places limité, inscription et réservation uniquement depuis notre site

Le règlement s’effectue uniquement par internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de venir masqués et de garder votre masque toute la durée de l’événement.

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

Le Comœdia invite le célèbre compositeur et écrivain finistérien Jean-Yves Bosseur, pour une conférence inédite, L’Art contemporain en Bretagne.

La Bretagne est une terre riche de Culture. Territoire inspirant pour les artistes, notre région forme le terreau d’un foisonnement artistique sans comparaison. Pour tout comprendre de la dimension contemporaine de l’Art en Bretagne, la galerie du Comœdia vous propose une conférence exclusive.

Durant ce moment de partage, Jean-Yves Bosseur mettra en lumière les liens étroits qu’entretiennent la région Bretagne et les arts plastiques contemporains, en s’appuyant sur les créations des artistes présentés dans le cadre de Nouvelle Vague Bretonne. Une très bonne manière de (re)découvrir l’expo-vente de la galerie tout en appréciant le discours d’un expert !

Jean-Yves Bosseur

Auteur de nombreux ouvrages tels L’esprit sériel d’un art à l’autre, Compositeur parmi les peintres, L’Expérience de l’expérimentation, Jean-Yves Bosseur est écrivain, compositeur et apporte son expertise en art contemporain en faisant dialoguer créations plastiques et territoires, en particulier en région Bretagne.

Avant la conférence : passez un moment privilégié avec le peintre Matthieu Dorval

Avant la conférence, de 14 heures à 16 heures en accès libre, Matthieu Dorval dédicacera son dernier ouvrage, J’irai là où tout a commencé : une belle occasion d’échanger avec le peintre dont les tracés abstraits figurent les côtes bretonnes et irlandaises, notamment.

Nombre de places limité, inscription et réservation uniquement depuis notre site

Le règlement s’effectue uniquement par internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de venir masqués et de garder votre masque toute la durée de l’événement.

Le Comoedia 20 rue du château Brest

dernière mise à jour : 2022-03-10 par