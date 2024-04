CONFÉRENCE L’ART AU FÉMININ MCL Metz, jeudi 11 avril 2024.

Jeudi

Cycle de conférence d’Histoire de l’Art

L’art au féminin (4ème partie)

Conférence animée par François Tibaudo

Depuis plusieurs saison, la MCL propose un cycle de conférences en histoire de l’art, en suivant des thématiques larges et accessibles.

Cette année, il s’agit de continuer d’explorer l’histoire des femmes artistes et des femmes modèles, dont les prémices ont déjà été dévoilés la saison dernière. Cette histoire de l’art au féminin couvrira notamment les pratiques modernes et contemporaines du XXème siècle et posera la question du corps et de sa représentation.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-11 15:15:00

fin : 2024-04-11

MCL 36 rue St Marcel

Metz 57000 Moselle Grand Est

