Conférence « L’Aron une rivière précieuse parlons-en ! Espace Culturel Denfert Rochereau Decize, lundi 12 février 2024.

Conférence « L’Aron une rivière précieuse parlons-en ! Espace Culturel Denfert Rochereau Decize Nièvre

Mme Amalia MOLINA et Léa PERRELLE, animatrices du Contrat Territorial Aron Cressonne proposeront une soirée-débat « L’Aron une rivière précieuse, comment la protéger ?

Préserver et restaurer les rivières et les milieux aquatiques des bassins versants de l’Aron et de la Cressonne, c’est l’objectif du Contrat Territorial du bassin versant de l’Aron-Cressonne, signé le 27 juin 2022 entre le PNR du Morvan et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Cette soirée-débat sera l’occasion de mettre notamment en évidence les différentes actions menées dans la protection des berges, la restauration des zones humides et de mares, la prévention et la pollution diffuses d’origine urbaines et agricoles, suivis de la qualité de l’eau etc.

Dans un contexte de changement climatique, la préservation des ressources en eau ainsi que la conciliation des usages se font d’autant plus prégnants pour garantir une eau de qualité et en quantité et en apprendre davantage sur notre environnement.

Conférence ouverte à tous et gratuite. EUR.

Début : 2024-02-12

fin : 2024-02-12

Espace Culturel Denfert Rochereau 20, rue Denfert Rochereau

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tourisme.decize@ccsn.fr

