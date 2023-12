Conférence « L’ARMEE NAPOLITAINE DU ROI MURAT » Yves Martin Mairie du 8e arrondissement Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Le mardi 19 décembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Yves Martin, conférencier et historien, abordera le thème de l’Armée Napolitaine du Roi Murat qui, de 1808 à 1815 déborda d’idées, tant pour l’organisation de ses régiments que pour la création d’uniformes, tous aussi élégants que brillants. Avec un tel concepteur, pouvait-il en être autrement ?

« Le Roi Murat s’attela, lors de son

arrivée à Naples en 1808, à créer une force militaire à son image, brave, au

caractère affirmé, indépendante et surtout…brillante. Jusqu’en 1815, l’armée du royaume de Naples fut l’objet d’une constante

sollicitude de la part de son souverain. Pas une année ne s’écoulait sans que

de nouveaux régiments ne fussent levés, une nouvelle organisation décrétée et

de nouveaux projets envisagés. À tel point qu’il était difficile, même pour les contemporains de savoir à quoi

ressemblaient les troupes de Murat ! Murat disparu, le souvenir de son armée perdura. Et, comme on ne prête qu’aux

riches, on lui attribua des régiments et des uniformes qui n’avaient jamais

existé. Notre propos tente de retracer ce que fut visuellement l’armée de Murat à la

fois réelle et fantasmée. »

Administrateur de « La Sabretache », ancien

dirigeant dans la haute technologie, et passionné depuis plus de 50 ans par

l’histoire militaire et particulièrement l’uniformologie, Yves Martin, en a

fait un sujet d’études et de recherches, en publiant de nombreux livres et

articles sur ce sujet.

Mairie du 8e arrondissement 56 boulevard Malesherbes 75008 Paris

Contact : https://mairie08.paris.fr/pages/l-agenda-culturel-de-novembre-decembre-est-disponible-25434

Mairie 8E