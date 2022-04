CONFÉRENCE : L’ARCHITECTURE RURALE DU PERCHE SARTHOIS Saint-Maixent, 10 juin 2022, Saint-Maixent.

CONFÉRENCE : L’ARCHITECTURE RURALE DU PERCHE SARTHOIS Saint-Maixent

2022-06-10 – 2022-06-10

Saint-Maixent 72320

Le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois se caractérise par un habitat dispersé témoignant de la mise en valeur des terroirs par l’agriculture au fil des siècles. Après les transformations brutales opérées au lendemain de la seconde guerre mondiale et une uniformisation des modes de vie, que reste-t-il de l’habitat traditionnel en Perche Sarthois ?

Quelles en sont les caractéristiques, les qualités et comment concilier préservation de l’architecture, confort et développement durable ?

En partenariat avec l’Université rurale du Val de braye

Le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois se caractérise par un habitat dispersé témoignant de la mise en valeur des terroirs par l’agriculture au fil des siècles. Après les transformations brutales opérées au lendemain de la seconde guerre mondiale et une uniformisation des modes de vie, que reste-t-il de l’habitat traditionnel en Perche Sarthois ?

Quelles en sont les caractéristiques, les qualités et comment concilier préservation de l’architecture, confort et développement durable ?

En partenariat avec l’Université rurale du Val de braye

Saint-Maixent

dernière mise à jour : 2022-04-13 par