Jura Conférence : L’architecture de Morez d’hier et d’aujourd’hui Morez s’est construite autour de savoir-faire qui exploitaient les ressources naturelles disponibles (eau, bois, calcaire…). Félix Noblot, architecte, s’intéresse à l’évolution des infrastructures et techniques permettant d’exploiter les ressources locales, et les répercussions de ces évolutions sur l’architecture et l’urbanisme moréziens. L’objectif est de savoir si ces pratiques passées ont un potentiel pour faire de Morez une « petite ville de demain ». Organisation : Musée de la Lunette accueil@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30 Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

