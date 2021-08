Conférence “L’archéologie, une science actuelle au cœur des grands débats de notre temps” Site archéologique d’Olbia, 18 septembre 2021, Hyères.

Site archéologique d'Olbia, le samedi 18 septembre à 18:00

Conférence de Jean-Paul Demoule, proposée par la Société Hyèroise d'Histoire et d'Archéologie Jean-Paul Demoule est professeur émérite d'archéologie à l'Université de Paris I et à l'Institut universitaire de France, et ancien président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Il a mené des fouilles en France et dans les Balkans. Spécialiste du néolithique et de l'histoire et du rôle social de l'archéologie, il a publié une trentaine d'ouvrages. Conférence suivie par une dédicace en partenariat avec la librairie Charlemagne

sur réservation

Route de l'Almanarre 83400 Hyères



