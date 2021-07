Agde Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine Agde, Hérault Conférence “L’archéologie préventive” Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine Agde Catégories d’évènement: Agde

Bruno Vanderhaegen, chargé d’opérations archéologiques à l’Inrap, présentera les différentes facettes de l’archéologie préventive : – Le cadre législatif – La chaîne opératoire de l’archéologie préventive, du diagnostic à l’étude d’un site – Les déclinaisons et spécialités de l’archéologie (archéologie rurale, urbaine, du bâti, sub-aquatique…) – La pluridisciplinarité des archéologues Un focus sur les sites locaux marquants fouillés par l’Inrap depuis ces cinq dernières années, notamment Agde, pourra également être réalisé.

