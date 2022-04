Conférence : L’archéologie des maisons paysannes médiévales à la lumière des Nativités du Musée des Beaux Arts de Dijon Tournus, 9 mai 2022, Tournus.

Conférence : L’archéologie des maisons paysannes médiévales à la lumière des Nativités du Musée des Beaux Arts de Dijon Tournus

2022-05-09 – 2022-05-09

Tournus Saône-et-Loire Tournus

EUR Conférence donnée par Jean-Marie BLAISING.

Les chaumières du passé lointain ne laissent généralement pour seuls vestiges que les traces de leurs substructions. Tenter de restituer ce qui était en élévation à partir des seules traces laissées à la surface du sol peut s’avérer hasardeux. Il existe plusieurs approches pour « redonner vie » à ces vestiges abscons. L’ethnoarchéologie qui s’appuie sur les pratiques de populations actuelles ayant des modes de vie traditionnels. Ainsi, des populations vivant dans les mêmes conditions matérielles qu’au Moyen-Âge seraient susceptibles de produire les mêmes types de structures. Une autre approche consiste à consulter les œuvres picturales du Moyen-Âge et des Temps Modernes, lorsque celles -ci représentent des bâtiments anciens en premier ou en second plan.

La conférence abordera les représentations des maisons paysannes du Moyen-Âge sur trois Nativités médiévales du musée des Beaux Arts de Dijon. Ces approches apportent d’indéniables contributions de mais ont aussi leurs limites et incertitudes.

contact@saast.fr https://www.saast.fr/

Tournus

