Conférence : L’archéologie des conflits contemporains Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Conférence : L’archéologie des conflits contemporains Munster, 26 avril 2022, Munster. Conférence : L’archéologie des conflits contemporains Munster

2022-04-26 18:30:00 – 2022-04-26 20:00:00

Munster Haut-Rhin L’archéologie des conflits contemporains La fouille de cantonnements, d’abris ou de dépotoirs apporte bien souvent de nouveaux témoignages sur la vie quotidienne des soldats et permet de développer de nombreuses problématiques historiques. En lien avec l’exposition actuellement présentée à la médiathèque, cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les pans parfois inconnus de la Première Guerre Mondiale à travers les résultats des fouilles menées sur le territoire alsacien (Metzeral, Mittlach, Carspach…). Par Alexandre Bolly, avec Archéologie Alsace Adultes / 1h30 Entrée libre L’archéologie des conflits contemporains +33 3 89 77 24 43 L’archéologie des conflits contemporains La fouille de cantonnements, d’abris ou de dépotoirs apporte bien souvent de nouveaux témoignages sur la vie quotidienne des soldats et permet de développer de nombreuses problématiques historiques. En lien avec l’exposition actuellement présentée à la médiathèque, cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les pans parfois inconnus de la Première Guerre Mondiale à travers les résultats des fouilles menées sur le territoire alsacien (Metzeral, Mittlach, Carspach…). Par Alexandre Bolly, avec Archéologie Alsace Adultes / 1h30 Entrée libre Munster

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Conférence : L’archéologie des conflits contemporains Munster 2022-04-26 was last modified: by Conférence : L’archéologie des conflits contemporains Munster Munster 26 avril 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin