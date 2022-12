Conférence – L’archéologie de la piraterie Université Ouverte – Université Paris Cité Paris Catégories d’évènement: île de France

Jean Soulat, archéologue, sera à l’Université Ouverte mercredi 11 janvier pour donner une conférence sur l’archéologie de la piraterie. Cette conférence aura pour objet de présenter l’étude des pirates à travers les découvertes archéologiques dans la mer des Caraïbes et l’océan Indien. Entre épaves, sites terrestres et de fortifications, la connaissance de ces forbans passe aussi par l’analyse des objets afin de mieux comprendre leur quotidien. Cette intervention sera également l’occasion de revenir sur les deux missions archéologiques dirigées par Jean Soulat dans l’océan Indien, à l’île Maurice en novembre 2021 et à Madagascar en mai 2022. Université Ouverte – Université Paris Cité Campus Grands Moulins – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : https://u-paris.fr/universite-ouverte/conference-larcheologie-de-la-piraterie/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.billetweb.fr/larcheologie-de-la-piraterie

