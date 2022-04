Conférence “L’Archéologie de la Grande Guerre” Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Conférence "L'Archéologie de la Grande Guerre"

Musée de la Bataille de Fromelles, le samedi 23 avril à 16:00

gratuit

Anthony BRUDNICKI, archéologue au Service Archéologie et Patrimoine du Département du Nord, évoque les découvertes archéologiques relatives à la Première Guerre Mondiale Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T17:30:00

