Brives-Charensac Brives-Charensac Brives-Charensac, Haute-Loire Conférence – l’arbre en ville et au jardin Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

Conférence – l’arbre en ville et au jardin Brives-Charensac, 14 octobre 2021, Brives-Charensac. Conférence – l’arbre en ville et au jardin 2021-10-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-14 Maison pour tous 1, avenue de Coubon

Brives-Charensac Haute-Loire Brives-Charensac EUR Fréderic Segur / responsable espaces verts métropole de Lyon

présenté par Jardins fruités

Quel intérêt de planter des arbres dans son jardin ? +33 4 71 02 45 69 https://www.maisonpourtous-brives43.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Brives-Charensac, Haute-Loire Autres Lieu Brives-Charensac Adresse Maison pour tous 1, avenue de Coubon Ville Brives-Charensac lieuville 45.04569#3.92573