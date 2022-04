Conférence : “L’arbre en ville” à Saint-Dizier (52) Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Jeudi 7/04/2022 Dans le cadre du cycle Dans la nature de l’Homme, la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne organisent une conférence sur le thème de l’Arbre en ville par Matthieu HUSSON, ingénieur paysagiste. L’arbre a de tout temps trouvé sa place en milieu bâti. Aujourd’hui il peut jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution de l’air, les îlots de chaleur urbains, et la préservation de la biodiversité. En milieux urbanisés, l’arbre nous rend de nombreux et immenses services, appelés services écosystémiques. A ce titre, il apporte des solutions pour rétablir l’équilibre climatique de nos villes pour qu’elles habitables dans le futur. Lieu de rendez-vous : Théâtre de Saint-Dizier Responsable de l’animation : Groupe Local LPO de Saint-Dizier, Der et Blaise Horaires : 18h30 Matériel à prévoir : aucun Gratuit Public concerné : Tout public Organisé par la LPO Théâtre de Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

