**conférence “L’apport des musiciens africains en Seine Saint Denis “** Depuis les années 1970/1980, des musiciens du Maghreb et d’Afrique subsaharienne se sont installés en Seine Saint Denis. Leur histoire s’insère dans celle de l’immigration de manière générale mais ils y occupent une place particulière. Par leurs musiques et leurs actions, ils ont apporté depuis plusieurs décennies une contribution spécifique à la vie sociale de leur commune, à l’enrichissement culturel du territoire en matière de diffusion (festivals, concerts), de transmission, de rayonnement de leur commune d’adoption et, pour certains, ont acquis une reconnaissance des populations et des institutions. La conférence sera illustrée par des archives sonores (témoignages d’artistes, extraits musicaux) et visuelles : extraits de concerts, d’ateliers et de manifestations en Seine Saint Denis. Le conférencier **Nago SECK** D’origine sénégalaise, historien des musiques africaines, conférencier, journaliste (Africa 1, RFI, Radio Suisse Romande, MusicInAfrica), **Nago Seck** est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les musiques africaines, a collaboré à plusieurs encyclopédies et a été commissaire d’une exposition soutenue par l’Institut Français « _**Les grandes figures des musiques urbaines africaines**_ ». Il a fait des conférences dans diverses institutions à l’international (Cité de la Musique à Paris, UQAM -Montréal, Musée de Tervuren – Belgique, Instituts Français en Afrique, Maison de l’Afrique à Amsterdam, Goethe Institute à Dakar). **Nago Seck** est le concepteur et le rédacteur en chef du site [**Afrisson.com**](https//www.afrisson.com). **-** **Retrouvez tout le programme 2021-2022 sur le site Afrisson.com :** * [**www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/**](https//www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/) – * Une exposition produite par **Afrisson** et annoncée sur l’**Agenda des sélection d’Afrisson.com** –

