Conférence – L’appel du ventre. Des légendes, des histoires et des recettes pour préparer le repas. Musée de la Faïence et des Arts de la Table, 14 mai 2022 19:30, Samadet.

Nuit des musées Conférence – L’appel du ventre. Des légendes, des histoires et des recettes

pour préparer le repas. Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samedi 14 mai, 19h30 25 places disponibles au musée

Une causerie où l’Histoire vous fera saliver !

L’appel du ventre.

——————

### Des légendes, des histoires et des recettes pour préparer le repas.

### Pierre Brice LEBRUN

Belge de naissance, parisien de passage et landais d’adoption, Pierre-Brice Lebrun voue aux boulettes une adoration sans limite. Il leur a d’ailleurs consacré un Petit traité (Le Sureau éditeur), avant de s’intéresser à la vie intime des pâtes :

Marco Polo les a-t-il réellement ramenées de Chine ? les Italiens ont-ils inventé la sauce tomate ? existe-t-il vraiment dans le Tessin un arbre mystérieux sur lequel poussent des spaghettis sauvages ? la première usine de pâtes sur le sol américain n’était-elle pas lyonnaise ? et les premiers macaronis ? n’étaient-ils pas normands ? quant à la sauce all’arrabbiata … est-elle aussi enragée qu’on veut nous le faire croire ?

L’histoire de la gastronomie déborde de légendes savoureuses : cette causerie gourmande – qui se déguste sans modération – va se faire un plaisir de leur tordre le cou ! On y apprendra – quel gâchis ! – que **Monsieur Parmentier** n’a pas fait grand-chose pour la pomme de terre, que les sœurs Tatin n’ont pas inventé la moindre tarte et que les calissons d’Aix ne sont pas des câlins.

On découvrira avec stupeur que **la recette du camembert** n’a pas été transmise à une fermière par un prêtre réfractaire caché derrière une cheminée, et que les frites ne sont pas belges.

On voyagera de la Mésopotamie au Pérou, des îles de la Méditerranée aux plaines de Champagne, et l’on évoquera – preuves à l’appui ! – la responsabilité de Philippe II d’Espagne (1527-1598) dans l’assassinat de Kennedy, et celle du melon dans le décès de Maximilien 1er d’Autriche, Empereur du Saint-Empire (1459-1519).

On ajoutera quelques rouelles d’andouillette de Troyes et quelques gouttes de breuvages divins, on parsèmera le tout d’anecdotes et de pois chiches, on gratinera de recettes et de rencontres étonnantes (demandez-lui qu’il vous raconte celle du dromadaire mauritanien !) …

_Professeur de droit dans la vraie vie, Pierre-Brice Lebrun est l’auteur de plusieurs Petits traités (Le Sureau éditeur), dont un Petit traité du camembert, Prix Terroir du 8e Grand Prix Figaro du Livre Gourmand 2017. Il fait partie de « la bande » de François-Régis Gaudry (France Inter) et il a collaboré à ses ouvrages On va déguster (Marabout)._

Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la “Manufacture Royale de Fayence” de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace polysensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours . Enfin, une exposition temporaire est organisée de la mi-janvier au début du mois d’octobre. Boutique et démonstration de fabrication de faïence.

http://museesamadet.landes.org

25 seats available at the museum Saturday 14 May, 19:30

Departmental museum since 1999, the museum dedicates a part(party) of its spaces to the “Royal Factory of Fayence” of Samadet and in earthenwares of Samadet. A polysensoriel space is devoted to the art history of the table (gastronomy, customs(US) and customs) medieval in our days. Finally, a temporary exhibition(exposure) is organised of mid-January at the beginning of October. Shop and demonstration of earthenware manufacturing. motor impairment;psychic impairment;hearing impairment

La llamada del vientre.

Leyendas, historias y recetas para preparar la comida.

Pierre Brice LEBRUN

Belga de nacimiento, parisino de paso y landés de adopción, Pierre-Brice Lebrun dedica a las albóndigas una adoración sin límites. Por otra parte, les dedicó un Petit traité (Le Sureau editor), antes de interesarse por la vida íntima de las pastas:

¿Realmente las trajo Marco Polo de China? ¿Los italianos inventaron la salsa de tomate? ¿Existe realmente en el Tesino un árbol misterioso en el que crecen espaguetis salvajes? ¿la primera fábrica de pasta en suelo americano no era lionesa? ¿y los primeros macarrones? ¿no eran normandos? en cuanto a la salsa all’arrabbiata … es tan rabiosa como nos quieren hacer creer?

La historia de la gastronomía rebosa de sabrosas leyendas: ¡esta charla golosa – que se saborea sin moderación – se hará un placer de retorcerles el cuello! Aprenderemos – ¡Qué desperdicio! – que el señor Parmentier no ha hecho mucho por la patata, que las hermanas Tatin no han inventado ningún pastel y que las plantas de Aix no son abrazos.

Se descubrirá con estupor que la receta del camembert no fue transmitida a una granjera por un sacerdote refractario escondido detrás de una chimenea, y que las patatas fritas no son belgas.

Viajaremos de Mesopotamia al Perú, de las islas del Mediterráneo a las llanuras de Champaña, y evocaremos – ¡pruebas en apoyo! – la responsabilidad de Felipe II de España (1527-1598) en el asesinato de Kennedy, y la del melón en la muerte de Maximiliano I de Austria, Emperador del Sacro Imperio (1459-1519).

Se añadirán algunas ruletas de andouillette de Troyes y algunas gotas de brebajes divinos, se salpicará todo con anécdotas y garbanzos, se gratinera con recetas y encuentros sorprendentes (pídele que te cuente la del dromedario mauritano!) …

Profesor de Derecho en la vida real, Pierre-Brice Lebrun es el autor de varios Pequeños tratados (Le Sureau editor), entre ellos un Petit traité du camembert, Premio Terroir del 8º Gran Premio Figaro del Libro Gourmand 2017. Forma parte de la «banda» de François-Régis Gaudry (France ínter) y ha colaborado en sus obras On va a catar (Marabout).

25 plazas disponibles en el museo Sábado 14 mayo, 19:30

2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet 40320 Samadet Nouvelle-Aquitaine