Conférence « L’apocalypse des insectes, mythe ou réalité ? » par Christophe Bouget La Médiathèque Orléans, samedi 20 avril 2024.

Conférence « L’apocalypse des insectes, mythe ou réalité ? » par Christophe Bouget Les insectes sont en voie de disparition…Mythe ou réalité ? Samedi 20 avril, 16h00 La Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Récemment, les médias ont bruyamment relayé une sévère régression des insectes… Mais de quelles données disposent les scientifiques et qu’ont-ils réellement démontré ? Assistons-nous vraiment à leur effondrement généralisé ? Dans l’affirmative, quelles seraient les causes potentielles de leur raréfaction ? Et quels sont les enjeux écologiques pour notre civilisation : faut-il s’inquiéter des conséquences de ce déclin sur notre environnementet notre mode de vie ?

Tout public à partir de 12 ans.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit