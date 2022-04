Conférence “L’Anthropocène, le regard et les réflexions d’un géologue”

Conférence “L’Anthropocène, le regard et les réflexions d’un géologue”, 30 avril 2022, . Conférence “L’Anthropocène, le regard et les réflexions d’un géologue”

2022-04-30 – 2022-04-30 Pierre Thomas est géologue, professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, établissement où il a été en poste de 1987 à 2017, après avoir été quelques années au CNRS. Il est le responsable scientifique sur site https://planet-terre.ens-lyon.fr/, site du Ministère de l’Education Nationale destiné à la formation permanente des professeurs de SVT. L’Anthropocène est défini comme la période géologique où l’homme est devenu un agent géologique majeur. Pour essayer de voir sur le long terme les effets de l’Homme, nous essaieront de voir ce qui restera de nos actions ici bas dans 66 millions d’années, qui ne correspondent pas forcément à ce qu’imaginent ceux qui parlent le plus et le plus fort. Nous discuterons pour savoir si “nos” perturbations permettront de définir une période géologique, une crise… Pierre Thomas est géologue, professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, établissement où il a été en poste de 1987 à 2017, après avoir été quelques années au CNRS. Il est le responsable scientifique sur site https://planet-terre.ens-lyon.fr/, site du Ministère de l’Education Nationale destiné à la formation permanente des professeurs de SVT. L’Anthropocène est défini comme la période géologique où l’homme est devenu un agent géologique majeur. Pour essayer de voir sur le long terme les effets de l’Homme, nous essaieront de voir ce qui restera de nos actions ici bas dans 66 millions d’années, qui ne correspondent pas forcément à ce qu’imaginent ceux qui parlent le plus et le plus fort. Nous discuterons pour savoir si “nos” perturbations permettront de définir une période géologique, une crise… Pierre Thomas est géologue, professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, établissement où il a été en poste de 1987 à 2017, après avoir été quelques années au CNRS. Il est le responsable scientifique sur site https://planet-terre.ens-lyon.fr/, site du Ministère de l’Education Nationale destiné à la formation permanente des professeurs de SVT. L’Anthropocène est défini comme la période géologique où l’homme est devenu un agent géologique majeur. Pour essayer de voir sur le long terme les effets de l’Homme, nous essaieront de voir ce qui restera de nos actions ici bas dans 66 millions d’années, qui ne correspondent pas forcément à ce qu’imaginent ceux qui parlent le plus et le plus fort. Nous discuterons pour savoir si “nos” perturbations permettront de définir une période géologique, une crise… C.P.I.E. Littoral Basque dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville