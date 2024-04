CONFÉRENCE LANGUE DES OISEAUX ODDAS Fontenay-le-Comte, samedi 20 avril 2024.

Découvrez la langue des oiseaux, ou langue des alchimistes !

ODDAS SALLE N°1

5 personnes minimum TARIF Libre et Conscient (minimum 2€)

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

– SMS 0680255015 (Lili)

– Mail lily.ladybyrd@gmail.com

DESCRIPTIF

Je vous propose de découvrir la langue des oiseaux, ou langue des alchimistes.

Thèmes abordés

– partage de ma capacité à décrypter les mots

– définition et origine de la langue des oiseaux

– décryptage des noms et prénoms

A bientôt !

Lili

L’ANIMATRICE

« Je suis éveilleuse de conscience, énergéticienne, numérologue.

En 2015, suite à des cercles de discussion sur la médiumnité et le magnétisme,

ma conscience s’éveille un peu plus. Il s’en suit alors diverses formations reiki (2

degrés), flammes sacrées, New Paradigm, numérologie (karmique et de l’âme).

Je m’intéresse également aux lettres hébraïques et à la géométrie sacrée. Depuis

2020, on m’a mis face à ma capacité à faire de la langue des oiseaux. »

Lili

Sa page FaceBook https://www.facebook.com/profile.php?id=100023484413736

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

ODDAS 25 rue des cordiers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

2024-03-30