Conférence – Lancement du guide « Préhistoire en Nouvelle-Aquitaine » Les Eyzies, 24 juin 2022

2022-06-24

Les Eyzies 24620 En présence de :

• Eric Audinet, fondateur des Editions Confluences

• Jacques Jaubert, préhistorien et archéologue (PACEA UMR 5199)

• Nathalie Fourment, conservatrice du patrimoine et directrice du Musée national de Préhistoire Cette conférence sera précédée d'une séance de dédicaces du guide « Préhistoire en Nouvelle-Aquitaine », à 17h30.

Musée National de la Préhistoire Les Eyzies

