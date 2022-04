Conférence : l’Amazonie au féminin – Samedi 23 avril Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Conférence : l'Amazonie au féminin – Samedi 23 avril

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 23 avril à 10:30

Baignée par trois bassins hydro-graphiques qui ont permis sa pénétration, l’Amazonie a engendré une mosaïque de vies d’une incroyable diversité. Dans cette vaste matrice, les Hommes ont développé des organisations sociales dans lesquelles humains et non-humains forment des collectifs complexes et où les femmes ont une position centrale dans la transmission et la préservation du patrimoine culturel. Réservations à la médiathèque Georges Wolinski 05 62 75 85 99 – [[mediatheque@mairie-fenouillet.fr](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet

