Conférence : L’album de l’école primaire de Chartres

2022-09-09 17:30:00 17:30:00 – 2022-09-09

Présentation d’un ensemble de planches, textes et dessins, réalisées par les élèves maîtres et des anciens élèves de l’École normale de Chartres entre 1849 et 1873.

Des plans du bâtiment, les salles de classe, le réfectoire, la bibliothèque, les jardins… témoignent des lieux de vie des deux anciennes Écoles normales chartraines.

Par Geneviève Dufresne, vice-présidente du Musée de l’École de Chartres et d’Eure-et-Loir.

