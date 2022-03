CONFÉRENCE “LAÏCITÉ EN CAMPAGNE” Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault

CONFÉRENCE "LAÏCITÉ EN CAMPAGNE" Capestang, 5 mars 2022

2022-03-05 – 2022-03-05

Capestang Hérault Capestang Conférence-débat à 4 voix : la laïcité en campagne

Un passeport pour la liberté absolue de conscience

Agnès Perrin-Doucet

Philippe Foussier

Didier Molines

Jean Tuffou

Entrée libre Capestang

