Conférence : L’Agora reçoit Jacques-Henri Eyraud : la technologie au service du bien commun et les grands enjeux Campus EDHEC, 14 mars 2022, Roubaix.

Conférence : L’Agora reçoit Jacques-Henri Eyraud : la technologie au service du bien commun et les grands enjeux

Campus EDHEC, le lundi 14 mars à 17:30

Né en 1968 à Paris, **Jacques-Henri Eyraud est un entrepreneur et homme de média français, fondateur du groupe de média digital dédié au sport, Sporever.** Diplômé de sciences-po, de dauphine et d’Harvard, il entame son parcours en tant qu’attaché de presse dans l’armée française, lors de son service militaire. Il fonde Sporever après avoir occupé le poste de directeur de communication chez Euro Disney, et avant de devenir PDG de Turf Editions, en 2009. En 2016, il devient président de l’Olympique de Marseille, avant de devenir PDG EMEA du fonds d’investissement McCourt. Passionné de football, Jacques-Henri Eyraud a de grandes ambitions pour la discipline : opposé au conservatisme dans le foot, il est pour la réforme, tant au niveau des règles que de la gouvernance et du fonctionnement interne des clubs. Il reste persuadé de l’importance de la place de ce sport dans la société et de sa responsabilité sociale. Plus généralement, et fort de son parcours médiatique, Jacques-Henri Eyraud s’intéresse à la question de la technologie dans nos sociétés : entre désinformation, manipulation, concentration des valeurs, quelle place pour les réseaux sociaux ? Professeur à Science Po dans le domaine de l’entrepreneuriat, il s’intéresse également à la jeunesse entreprenante. À une époque où le sport et notamment le football font plus que jamais partie de la société, la discipline est au cœur de nombreux enjeux : social, environnemental, politique, financier mais aussi des enjeux relevant du domaine de la santé. Le football peut-il avoir un rôle d’ascenseur social ? Comment expliquer les passions si contradictoires (amour et haine) que le sport suscite ? Comment s’adapter aux évolutions ? C’est à ce type de questions que Jacques Henri Eyraud répondra, fort de son expérience dans le domaine sportif. Il nous livrera également son point de vue sur la place de la technologie dans nos sociétés, ainsi que sur l’entrepreneuriat et la jeunesse. Pour entendre le point de vue de Jacques-Henri Eyraud sur ces différentes thématiques, **rendez-vous le lundi 14 mars 2022 à 17h30**, pour une conférence sur le thème : la technologie au service du bien commun et les grands enjeux. **Lundi 14 mars 2022, 17h30** **372 rue Verte, Croix** **Auditorium Crédit Mutuel Nord Europe de l’EDHEC** **Entrée libre et gratuite sous présentation du pass vaccinal**

Entrée libre et gratuite sous présentation du pass vaccinal

L’Agora, tribune étudiante de l’EDHEC Business School, vous invite à rencontrer Jacques-Henri Eyraud, le lundi 14 mars 2022, à 17h30, dans l’auditorium du campus.

Campus EDHEC 24 avenue Gustave Delory, 59100 Roubaix Roubaix Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T17:30:00 2022-03-14T19:00:00