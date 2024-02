Conférence L’Âge de Piastre Salle Jules Ferry Plonéour-Lanvern, dimanche 11 février 2024.

Conférence de l’écrivain Michel PIRIOU

L’Âge de Piastre reconstitue le périple du Blavet, un vaisseau de la Compagnie des Indes parti pour la Chine au milieu du XVIIIème siècle. L’auteur y relate la vie quotidienne d’une société en miniature avec ses souffrances et ses luttes, ses injustices et ses fêtes, une image de cette France qui allait quarante ans plus tard, basculer dans la révolution française. .

Salle Jules Ferry Rue Jules Ferry

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne assobibliotheque@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11



